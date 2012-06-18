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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 04:09 BJT

〔USDA报告〕截至6月17日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿6月18日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 06/17/12 06/10/12 06/17/11 五年均值

棉花生长状况

- 优 10 12 2 --

- 良 43 39 24 --

- 普通 32 36 35 --

- 差 9 10 17 --

- 很差 6 3 22 --

玉米生长状况

- 优 11 12 14 --

- 良 52 54 56 --

- 普通 28 26 23 --

- 差 7 6 5 --

- 很差 2 2 2 --

大豆生长状况

- 优 8 9 11 --

- 良 48 51 57 --

- 普通 32 30 26 --

- 差 9 8 4 --

- 很差 3 2 2 --

稻米生长状况

- 优 21 21 22 --

- 良 47 48 35 --

- 普通 26 27 32 --

- 差 4 3 7 --

- 很差 2 1 4 --

冬麦生长状况

- 优 13 13 8 --

- 良 41 40 28 --

- 普通 29 30 23 --

- 差 12 12 19 --

- 很差 5 5 22 --

春麦生长状况

- 优 14 16 12 --

- 良 62 59 60 --

- 普通 21 21 26 --

- 差 2 3 2 --

- 很差 1 1 0 --

棉花现蕾率 27 19 19 19

棉花结铃率 5 -- 7 4

玉米吐丝率 5 -- 2 2

大豆出苗率 95 90 77 81

大豆开花率 5 -- 2 2

稻米抽穗率 12 4 3 2

冬麦抽穗率 94 92 88 91

冬麦收割率 48 35 25 16

春麦抽穗率 33 15 1 7(完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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