〔USDA报告〕截至6月17日当周美国作物生长报告摘要(表)

《国际主要央行公开市场操作一览》--2月16日
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透华盛顿6月18日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):
一周截至日 06/17/12 06/10/12 06/17/11 五年均值
棉花生长状况
- 优 10 12 2 --
- 良 43 39 24 --
- 普通 32 36 35 --
- 差 9 10 17 --
- 很差 6 3 22 --
玉米生长状况
- 优 11 12 14 --
- 良 52 54 56 --
- 普通 28 26 23 --
- 差 7 6 5 --
- 很差 2 2 2 --
大豆生长状况
- 优 8 9 11 --
- 良 48 51 57 --
- 普通 32 30 26 --
- 差 9 8 4 --
- 很差 3 2 2 --
稻米生长状况
- 优 21 21 22 --
- 良 47 48 35 --
- 普通 26 27 32 --
- 差 4 3 7 --
- 很差 2 1 4 --
冬麦生长状况
- 优 13 13 8 --
- 良 41 40 28 --
- 普通 29 30 23 --
- 差 12 12 19 --
- 很差 5 5 22 --
春麦生长状况
- 优 14 16 12 --
- 良 62 59 60 --
- 普通 21 21 26 --
- 差 2 3 2 --
- 很差 1 1 0 --
棉花现蕾率 27 19 19 19
棉花结铃率 5 -- 7 4
玉米吐丝率 5 -- 2 2
大豆出苗率 95 90 77 81
大豆开花率 5 -- 2 2
稻米抽穗率 12 4 3 2
冬麦抽穗率 94 92 88 91
冬麦收割率 48 35 25 16
春麦抽穗率 33 15 1 7(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透东京2月16日 - 日本公债价格周四下跌，因一项旨在增强流动性的公债标售结果不佳，打击了投资者的信心，此外市场依然受到美国公债近来下跌的压力。 财务省标售4,000亿日圆(35.1亿美元)非指标期日债，旨在增强市场流动性，但此次标售并未获得热烈追捧。受此影响，日本公债收益率(殖利率)上升。 指标10年期公债收益率(殖利率) 上升1个基点至0.095%，30年期公债收 益率 升1.5个基点至0.905%。 30年券收益率距本月稍早所及的一年高点0.915%不远。 长券收益率近来小幅上升，因投资者一直在衡量，日本央行为达到去年9月以来宣布的 目标会做到什么程度。当时央行宣布采用收益率曲线控制(YCC)政策，根据该政策，央行誓 言维持10年期收益率在零附近。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点
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