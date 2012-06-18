〔加拿大汇市〕加元/美元收低,因希腊大选后带来的释然情绪消退

《国际主要央行公开市场操作一览》--2月16日
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透多伦多6月18日电---加元兑美元周一收低,因支持救助的政党赢得希腊大选带来的释然情绪被对欧债危机蔓延的忧虑所盖过.
希腊承诺继续撙节政策的政党周日赢得国会微弱多数席位,击败严拒纾困条件的激进左派,让原本担心金融市场再起风暴的欧元区松了一口气.[ID:nSB1614944]
"问题没有真正解决,所以欧元还是没有明确方向."Scotiabank外汇交易部门董事David Bradley表示.
欧元兑美元从一个月高位回落,因西班牙公债收益率不断上升,令投资人对欧债危机不断升级的担忧加重.
加元兑美元CAD=D4收报1.0241加元或0.9765美元,略低于上周五收盘的1.0222加元,或0.9782美元.
投资人现关注周二开始的美联储为期两日货币政策会议,以寻找任何新的刺激措施的迹象.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透东京2月16日 - 日本公债价格周四下跌，因一项旨在增强流动性的公债标售结果不佳，打击了投资者的信心，此外市场依然受到美国公债近来下跌的压力。 财务省标售4,000亿日圆(35.1亿美元)非指标期日债，旨在增强市场流动性，但此次标售并未获得热烈追捧。受此影响，日本公债收益率(殖利率)上升。 指标10年期公债收益率(殖利率) 上升1个基点至0.095%，30年期公债收 益率 升1.5个基点至0.905%。 30年券收益率距本月稍早所及的一年高点0.915%不远。 长券收益率近来小幅上升，因投资者一直在衡量，日本央行为达到去年9月以来宣布的 目标会做到什么程度。当时央行宣布采用收益率曲线控制(YCC)政策，根据该政策，央行誓 言维持10年期收益率在零附近。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点
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