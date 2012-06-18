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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 04:37 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元收低,因希腊大选后带来的释然情绪消退

路透多伦多6月18日电---加元兑美元周一收低,因支持救助的政党赢得希腊大选带来的释然情绪被对欧债危机蔓延的忧虑所盖过.

希腊承诺继续撙节政策的政党周日赢得国会微弱多数席位,击败严拒纾困条件的激进左派,让原本担心金融市场再起风暴的欧元区松了一口气.[ID:nSB1614944]

"问题没有真正解决,所以欧元还是没有明确方向."Scotiabank外汇交易部门董事David Bradley表示.

欧元兑美元从一个月高位回落,因西班牙公债收益率不断上升,令投资人对欧债危机不断升级的担忧加重.

加元兑美元CAD=D4收报1.0241加元或0.9765美元,略低于上周五收盘的1.0222加元,或0.9782美元.

投资人现关注周二开始的美联储为期两日货币政策会议,以寻找任何新的刺激措施的迹象.(完)

--编译 李军;审校 母红

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