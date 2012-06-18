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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 05:40 BJT

〔加拿大股市〕收高,金矿股领涨但金融股承压下滑

路透多伦多6月18日电---加拿大股市周一上涨,金矿股和防御类股攀升,因投资人仍对欧债危机惴惴不安,尽管支持救助的政党周末在大选中获胜.

金融市场对希腊选举结果的释然被对悬而未决问题、欧元区缺乏明确整体计划以及本周稍后美联储货币政策会议以及20国集团(G20)会议前的不确定性的担忧所抵消.

加拿大10大类股几乎全线上涨,权重的原材料股以2.2%领涨,多数升幅由金矿股贡献,因金价走强.但金融股收低0.3%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高105.68点或0.9%,报11,630.23点,为近两周最高收位.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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