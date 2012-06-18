〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,希腊大选后对欧债危机的担忧犹存

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
* 支持救助的政党赢得希腊大选,但欧元区忧虑犹存
* 对较大风险资产买盘受限,因欧元兑美元下跌
* 调查预计上周美国原油库存减少,油品库存增加
路透纽约6月18日电---美国原油期货周一在连升两日后收低,因支持救助的政党赢得希腊大选未能缓解投资人对欧债危机的担忧.
尽管选举结果确保了欧元区不会出现分裂,这一度提振油价,但在德国总理梅克尔表示希腊新政府必须满足对国家金主所作的承诺后,欧盟采取一致行动提供刺激措施的希望降温.
欧元/美元周一从一个月高位回落,因西班牙借贷成本上涨引发对欧债危机升级的担忧,这超过了周末希腊大选中支持救助的政党取得胜利的影响.[FRX/CN]
西班牙呼吁欧洲央行应对欧元区金融市场压力,且意大利表示需要采取更多行动提振欧元区.
全球领导人也向欧洲施压,要求其竭尽所能对抗欧债危机.
但油市空头对大举压低油价也较谨慎,因国际六方同伊朗就该国核计划的谈判进展不大.
另外,路透访查的分析师预计,上周美国原油库存减少100万桶,因进口可能减少.
调查还显示,汽油库存预计增加100万桶,馏分油库存预计增加120万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期约CLN2结算价报每桶83.27美元,跌0.76美元或0.90%.
ICE-8月布兰特原油期货LCOQ2跌1.56美元或1.60%,结算价报每桶96.05美元,为2011年1月25日来最低结算价,盘中该合约触及95.38美元低点,为2011年1月26日来最低.
8月布兰特原油期货较8月美国原油期货2CLQ2溢价收窄至12.45美元,盘中低见12.26美元,为1月31日来最低.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
7月原油 83.27 -0.76 -0.9% 82.04 85.60 205,739 216,554
8月原油 83.60 -0.73 -0.9% 82.36 85.89 167,947 111,159
7月RBOB汽油 2.6609 -0.0408 -1.5% 2.6490 2.7303 33,298 41,860
8月RBOB汽油 2.5865 -0.0392 -1.5% 2.5736 2.6525 37,760 35,063
7月取暖油 2.6177 -0.0288 -1.1% 2.6005 2.6801 48,129 43,514
8月取暖油 2.6198 -0.0301 -1.1% 2.6034 2.6805 36,934 25,183
ICE合约
8月布兰特 96.05 -1.56 -1.6% 95.38 99.50 226,286 148,877
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 537,884 460,330 556,034 1,470,518 12,476
汽油 104,431 115,571 146,981 299,171 -2,036
取暖油 131,810 120,213 136,956 314,200 -1,709(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
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路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。