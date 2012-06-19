〔欧洲汇市〕英镑因通胀放缓而下跌,静待英国央行会议记录

* 英镑兑欧元在通胀数据发布后下跌 * 周三英国央行会议记录公布前,投资人持谨慎态度 * 欧元兑英镑涨0.4%,据称在0.8120/30上方有止损单 路透伦敦6月19日电---英镑兑欧元周二下跌,此前公布的英国通胀数据弱于预期,重燃了对英国央行将推出更多宽松政策的传言,且使英镑短期容易遭遇更多卖压. 英国国家统计局周二公布,英国5月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.8%(预估为上升3.0%),按年增幅为2009年11月以来最低.[ID:nSB1615486] 分析师称,物价压力放缓将受到英国央行货币政策委员会(MPC)的欢迎,因MPC正面临经济成长不达标,但通胀高于目标的两难局面.通胀放缓将缓解英国央行放宽政策时所面临的通胀压力. 更多量化宽松政策通常被视为不利英镑,因其增加了系统内的英镑供应.向系统中注入更多英镑还会引发通胀. 欧元兑英镑EURGBP=D4上涨0.4%,至0.8057英镑,交易商指在0.8120-30英镑上方挂有止损单,而且6月高位0.8163英镑附近料存在阻力. 英镑兑美元GBP=D4触及1.5615美元的日内低位,从数据公布前的1.5643美元左右下跌,但英镑扳回跌幅,最新上涨0.2%,报1.5695美元. 周三,交易商将仔细检视英国央行最新会议记录,市场预计其将提供决策者是否倾向于采取更多刺激举措的线索.(完) --编译 利棣儿;审校 母红 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=