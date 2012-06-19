〔欧洲汇市〕英镑因通胀放缓而下跌,静待英国央行会议记录

美国利率：旧金山联储总裁威廉姆斯认为，没有必要推迟升息
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
* 英镑兑欧元在通胀数据发布后下跌 * 周三英国央行会议记录公布前,投资人持谨慎态度 * 欧元兑英镑涨0.4%,据称在0.8120/30上方有止损单 路透伦敦6月19日电---英镑兑欧元周二下跌,此前公布的英国通胀数据弱于预期,重燃了对英国央行将推出更多宽松政策的传言,且使英镑短期容易遭遇更多卖压. 英国国家统计局周二公布,英国5月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.8%(预估为上升3.0%),按年增幅为2009年11月以来最低.[ID:nSB1615486] 分析师称,物价压力放缓将受到英国央行货币政策委员会(MPC)的欢迎,因MPC正面临经济成长不达标,但通胀高于目标的两难局面.通胀放缓将缓解英国央行放宽政策时所面临的通胀压力. 更多量化宽松政策通常被视为不利英镑,因其增加了系统内的英镑供应.向系统中注入更多英镑还会引发通胀. 欧元兑英镑EURGBP=D4上涨0.4%,至0.8057英镑,交易商指在0.8120-30英镑上方挂有止损单,而且6月高位0.8163英镑附近料存在阻力. 英镑兑美元GBP=D4触及1.5615美元的日内低位,从数据公布前的1.5643美元左右下跌,但英镑扳回跌幅,最新上涨0.2%,报1.5695美元. 周三,交易商将仔细检视英国央行最新会议记录,市场预计其将提供决策者是否倾向于采取更多刺激举措的线索.(完) --编译 利棣儿;审校 母红 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
路透2月28日 - 美国股市周二下滑，道琼工业指数结束12日连创收盘新高的态势，投资者等待美国总统特朗普的国会演说。另外，Target公布令人失望的盈利预估，拖累零售股下挫。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.90 -0.70 -0.68 1947975 京东 30.57 -0.23 -0.75 8592830 新浪 69.53 -1.31 -1.85 797943 搜狐 39.83 -0.64 -1.58 221249 网易 305.06 +3.30 +1.09 1162097 百度 174.13 +1.16 +0.67 2391675 台湾 台湾积体电路