〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.050%,投标倍数为4.54

美国利率：旧金山联储总裁威廉姆斯认为，没有必要推迟升息
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
路透华盛顿6月19日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.050
中值 0.040
低值 0.020
投资 0.051
价格/得标
价格 99.996111
高值得标比率 21.71%
投标倍数 4.54
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 30,000,833,800
总投标 136,297,887,800
竞争性投标得标 29,741,107,800
非竞争性投标得标 259,726,000
FED附加 2,418,028,000
发行细节
发行日 2012/06/21
到期日 2012/07/19
CUSIP码 9127955X5
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。