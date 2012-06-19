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债券 | 2012年 6月 19日 星期二 23:38 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.050%,投标倍数为4.54

路透华盛顿6月19日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.050

中值 0.040

低值 0.020

投资 0.051

价格/得标

价格 99.996111

高值得标比率 21.71%

投标倍数 4.54

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,000,833,800

总投标 136,297,887,800

竞争性投标得标 29,741,107,800

非竞争性投标得标 259,726,000

FED附加 2,418,028,000

发行细节

发行日 2012/06/21

到期日 2012/07/19

CUSIP码 9127955X5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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