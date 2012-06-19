〔英国债市〕跟随美国公债下滑,市场静待英国央行流动性操作

路透伦敦6月19日电---英债期货周二下滑,尽管英国通胀意外降低,因此前西班牙成功标售公债,且投资人对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将采取进一步行动抱持希望,全球股市尾盘上涨,避险资产吸引力降低.

投资人希望美联储将在周三两日货币政策会议结束后宣布新的刺激措施,这提振美股和欧股,拖累美国公债和英国公债等避险资产,尽管是否真的会有刺激措施仍很不明确.

另外,周三投资人也将关注英国央行的下一步政策措施,届时英国央行将发布6月货币政策会议记录,且央行将就上周启动的新流动性计划进行首次操作,投资人将关注英国银行业的体质.

9月英国公债期货FLGU2结算价下跌54点,报119.07,较盘中高点低逾一大点,英国公布通胀意外降至两年半低点2.8%后,英债创下日高.

负债沉重的西班牙成功标售30亿欧元12个月和18个月国库券,令德债重挫,也令英债承压.

欧股上涨,收在一个月高位,尽管数据显示德国投资人信心录得1998年来最大跌幅.[.EUCN]

10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR收高7个基点,报1.73%,但表现仍远超可比德债,较可比德债收益率差收窄6个基点,报19基点.(完)

--编译 李军;审校 于春红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>