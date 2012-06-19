〔欧元债市〕西班牙公债收益率在国库券标售后下跌,德债大跌

* 西班牙国库券标售结果令市场稍作喘息,尽管借贷成本上升

* 西班牙周四的公债标售料面临更大挑战

* 德债承压,因股市上涨

路透伦敦6月19日电---西班牙公债收益率周二大幅回落,但仍在危险水平7%以上,因西班牙标售国库券成绩显示该国仍能在国际市场融资,尽管融资成本对西班牙财政部来说是不断上升.

西班牙标售一年期国库券以欧元面世以来的最高平均成本完成,收益率上升扶助吸引投资人.

市场对该国自身长期融资的能力的高度忧虑,在看到国库券被市场顺利吸纳后,分析师已松一口气,尽管西班牙财政部以高昂的成本完成国库券标售.

"市场注意的第一件事是西班牙能否完成标售,"Lloyds策略师Achilleas Georgolopoulos说.

"周四的标售情况将会一样.如果西班牙不能筹集全数标售规模,就有问题了."

西班牙周四将面临更大的测试,届时该国标售高至20亿欧元两年,三年和五年期公债.

一些分析师预期需求将强劲,鉴于标售规模小和国内投资人很可能买入.西班牙一级市场交易商有责任吸纳该国的新债,但可能要求更高回报.

周一西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率飙升至7%以上的欧元面世来最高水平,周二该收益率跌15个基点,报7.04%.

德债期货遭遇另一轮大举抛售,因全球股市上扬,因寄望央行将推出更多刺激措施.

德债期货FGBLc1大跌128个跳动点,至141.36.一交易商说,德债走势不佳,也因为有美国中长线投资人大举卖出德债,买入美债.

10年期德债DE10YT=RR和较高收益的10年期美债US10YT=RR收益率差收窄至9个基点,周一尾盘为17个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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