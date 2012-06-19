〔全球金市〕金价在美联储货币政策声明发布前下滑,但欧元区忧虑支撑

* 金价结束七日连升

* 关注美国是否会进一步放宽货币政策

* 欧债危机忧虑持续,避险买盘支撑金价

* 关注周三美联储货币政策声明

路透纽约6月19日电---金价周二下滑,结束之前连升,因买家在美国联邦储备理事会(FED,美联储)政策会议前保持观望,此次会议可能暗示新的货币刺激措施,这可能助推金价近期升势.

金价结束七日连升,欧债危机恶化的迹象提振对金价的避险买盘.西班牙周二标售国库券得标利率为欧元面世以来最高,凸显欧元区问题比希腊更为严重.

黄金选择权波动性连跌第二日,显示一些投资人预计金价不会有大的行情.美股因美国楼市数据令人鼓舞而上扬逾1%,波动性指数.VIX也下滑.

美联储周三发布货币政策声明时,黄金对冲经济不确定性的吸引力也可能增加.分析师表示,美联储可能延长拉低融资成本的努力,而不是推出新的刺激方案.

1749 GMT时,现货金XAU=跌0.4%,报每盎司1,622.18美元,之前七日连涨录得约3%升幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)8月黄金期货GCQ2收低3.80美元,结算价报每盎司1,623.20美元.初步路透数据显示,成交连续第二日保持疲弱.

本月稍早美国就业数据低迷促使投资人臆测美联储可能推出第三轮量化宽松政策.

但鉴于美国经济前景只是疲弱,而不是衰退,美联储可能选择延长"卖短买长"操作.

其他贵金属方面,现货银XAG=跌0.8%,报28.48美元,现货铂金XPT=小涨0.3%,报1,480.25美元,现货钯金XPD=微升0.05美元,报627.13美元.

--------------------------1749 GMT--------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1623.20 -3.80 -0.2 1618.10 1634.30 110,380

COMEX白银期货 SIK2 28.368 -0.303 -1.1 28.270 28.900 32,735

COMEX铂金期货 PLN2 1480.50 -3.60 -0.2 1479.40 1492.60 7,833

COMEX钯金期货 PAM2 629.40 -3.75 -0.6 625.40 635.90 2,006

现货金 XAU= 1622.18 -5.76 -0.4 1618.03 1632.90

现货银 XAG= 28.480 -0.230 -0.8 28.350 28.930

现货铂金 XPT= 1480.25 4.95 0.3 1483.85 1489.25

现货钯金 XPD= 627.13 0.05 0.0 628.35 633.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=