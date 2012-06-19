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货币新闻 | 2012年 6月 20日 星期三 03:05 BJT

〔标题新闻〕德国官员称本周G20峰会没有讨论利用欧洲救助基金购买欧元区危机国家债券

G20为20国集团

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB4E7HM01U]

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