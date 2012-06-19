〔纽约期市〕糖、咖啡和可可期货上涨,因美元疲弱且美联储料出台措施

美国利率：旧金山联储总裁威廉姆斯认为，没有必要推迟升息
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
路透纽约/伦敦6月19日电---软商品受投资者买盘带动周二上涨,部分归因于美元疲弱,而且有传言称美国联邦储备理事会(美联储,FED)将出台更多刺激措施以支撑经济.
所有六种软商品均收高,阿拉比卡咖啡和原糖期货因主产国巴西天气潮湿而获得更多提振.原糖和白糖期货均收于近两个月高位.
可可交易聚焦于天气预报称可能出现厄尔尼诺现象,若真是如此,将降低2012/13年产量前景.
美元全线下跌,因在一连串令人失望的经济数据公布后,市场预计周二和周三召开会议的美联储可能会进一步放宽货币政策,令美元计价的商品对持有其他货币的投资者来说较为便宜.
"美元为这一涨势提振了良好的支撑,"花旗银行旗下Institutional Client Group商品研究副总裁Sterling Smith称.
现货7月原糖期货SBc1涨0.71美分,或3.4%,报每磅21.57美分.汤森路透数据显示,这是4月25日以来最高现货月结算价.
10月原糖期货SBV2升0.80美分,或4%,报20.79美分.汤森路透数据显示,其创下八个月来最大单日涨幅.
伦敦8月白糖期货LSUc1劲扬15.90美元,或近2.7%,报每吨611.20美元.汤森路透数据显示,这是4月13日以来最高结算价.
巴西因降雨推迟的收割支撑了市场.
阿拉比卡咖啡期货上涨,因主产国巴西雷亚尔下跌抵消了美元计价期货的下挫.阿拉比卡咖啡期货上涨,因空头回补提振市场.
9月阿拉比卡咖啡期货KCc2涨7.30美分,或4.82%,报每磅1.588美元,汤森路透数据,这是八个月来最大单日涨幅.
伦敦罗布斯塔咖啡期货上扬,9月合约LRCc2升22美元,或1.0%,报每吨2,101美元.
可可期货收高,交易员关注对厄尔尼诺现象的预测,这一现象将令全球可可减产.
洲际交易所(ICE)-9月可可期货CCU2上扬46美元,或2.1%,报每吨2,235美元,伦敦9月可可期货LCCU2升10英镑,报每吨1,523英镑.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
路透2月28日 - 美国股市周二下滑，道琼工业指数结束12日连创收盘新高的态势，投资者等待美国总统特朗普的国会演说。另外，Target公布令人失望的盈利预估，拖累零售股下挫。
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