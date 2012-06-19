〔纽约期市〕糖、咖啡和可可期货上涨,因美元疲弱且美联储料出台措施

路透纽约/伦敦6月19日电---软商品受投资者买盘带动周二上涨,部分归因于美元疲弱,而且有传言称美国联邦储备理事会(美联储,FED)将出台更多刺激措施以支撑经济.

所有六种软商品均收高,阿拉比卡咖啡和原糖期货因主产国巴西天气潮湿而获得更多提振.原糖和白糖期货均收于近两个月高位.

可可交易聚焦于天气预报称可能出现厄尔尼诺现象,若真是如此,将降低2012/13年产量前景.

美元全线下跌,因在一连串令人失望的经济数据公布后,市场预计周二和周三召开会议的美联储可能会进一步放宽货币政策,令美元计价的商品对持有其他货币的投资者来说较为便宜.

"美元为这一涨势提振了良好的支撑,"花旗银行旗下Institutional Client Group商品研究副总裁Sterling Smith称.

现货7月原糖期货SBc1涨0.71美分,或3.4%,报每磅21.57美分.汤森路透数据显示,这是4月25日以来最高现货月结算价.

10月原糖期货SBV2升0.80美分,或4%,报20.79美分.汤森路透数据显示,其创下八个月来最大单日涨幅.

伦敦8月白糖期货LSUc1劲扬15.90美元,或近2.7%,报每吨611.20美元.汤森路透数据显示,这是4月13日以来最高结算价.

巴西因降雨推迟的收割支撑了市场.

阿拉比卡咖啡期货上涨,因主产国巴西雷亚尔下跌抵消了美元计价期货的下挫.阿拉比卡咖啡期货上涨,因空头回补提振市场.

9月阿拉比卡咖啡期货KCc2涨7.30美分,或4.82%,报每磅1.588美元,汤森路透数据,这是八个月来最大单日涨幅.

伦敦罗布斯塔咖啡期货上扬,9月合约LRCc2升22美元,或1.0%,报每吨2,101美元.

可可期货收高,交易员关注对厄尔尼诺现象的预测,这一现象将令全球可可减产.

洲际交易所(ICE)-9月可可期货CCU2上扬46美元,或2.1%,报每吨2,235美元,伦敦9月可可期货LCCU2升10英镑,报每吨1,523英镑.(完)