〔纽约期市〕ICE期棉收在一个月高位,因投机性空头回补买盘

路透纽约6月19日电---棉花期货周二收在一个月高位,因投机性空头回补买盘,经纪商称因投资人在现货月7月合约下周交割前寻求出脱该合约空头仓位.

现货月7月期棉合约CTN2升5.00美分的涨停板,收报每磅87.98美分.汤森路透数据显示,这是现货月合约自5月中来最高收位.

洲际交易所(ICE)-12月期棉合约CTZ2升2.57美分或3.58%,报每磅74.43美分,盘中交投区间介于72至74.80美分.

汤森路透数据显示,周二成交量接近34,300口,较30日均值高逾40%.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,周一预估成交量为31,018口,为5月21日来最低.

交易所数据显示,截至6月18日,未平仓合约连跌三个交易日,为189,592口,也是5月21日来最低.(完)