〔纽约期市〕ICE期棉收在一个月高位,因投机性空头回补买盘

美国利率：旧金山联储总裁威廉姆斯认为，没有必要推迟升息
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
路透纽约6月19日电---棉花期货周二收在一个月高位,因投机性空头回补买盘,经纪商称因投资人在现货月7月合约下周交割前寻求出脱该合约空头仓位.
现货月7月期棉合约CTN2升5.00美分的涨停板,收报每磅87.98美分.汤森路透数据显示,这是现货月合约自5月中来最高收位.
洲际交易所(ICE)-12月期棉合约CTZ2升2.57美分或3.58%,报每磅74.43美分,盘中交投区间介于72至74.80美分.
汤森路透数据显示,周二成交量接近34,300口,较30日均值高逾40%.
ICE Futures U.S.交易所数据显示,周一预估成交量为31,018口,为5月21日来最低.
交易所数据显示,截至6月18日,未平仓合约连跌三个交易日,为189,592口,也是5月21日来最低.(完)
--编译 李军;审校 于春红
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
路透2月28日 - 美国股市周二下滑，道琼工业指数结束12日连创收盘新高的态势，投资者等待美国总统特朗普的国会演说。另外，Target公布令人失望的盈利预估，拖累零售股下挫。
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