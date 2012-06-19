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货币新闻 | 2012年 6月 20日 星期三 06:00 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,不利天气担忧和美元疲软提供支撑

路透6月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨,受美国作物优良率进一步降低,以及不利天气预报的支撑.

美元下跌和股市上涨也帮助玉米期货录得涨幅.

干热天气对美国玉米和大豆作物的损害超出分析师的预期,当前的天气预报显示,作物优良率将继续降低.

一名农业气象学家周二表示,未来两周的乾旱天气将给美国玉米和大豆作物带来进一步损害,上周的高温和乾旱已经使这两种作物状况恶化.

交易商称,由于出口市场需求疲弱以及玉米期货价格上涨,以到岸价格(CIF)购买玉米船运到美国墨西哥湾地区的数量由稳定逐渐减少.

7月玉米合约的重要支撑位在其50日移动均线切入位6.02美元,阻力位在100日移动均线切入位6.24-3/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为60,7月较12月合约溢价50-1/2美分.

7月玉米合约CN2收高13美分,结算价报6.12-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为462,778口.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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