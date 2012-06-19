〔美国股市〕ADR上涨,因寄望美联储将推出刺激措施

路透纽约6月19日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二飙升超过2%,因投资人日益寄望正在举行两天会议的美国联邦储备理事会(美联储,FED)将公布新的经济刺激政策.

包括材料和金融在内和经济成长息息有关的板块全线上升,这些板块的ADR普涨.

美联储开始维期两天会议,许多投资人寄望,近期疲弱的美国数据将促使美联储采取行动.之前德国经济信心读数疲弱,也令投资人冀望欧洲央行将采取行动,扶助限制西班牙银行业和希腊政府的持续不确定性.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收升2.05%,标普500指数.SPX.INX涨0.98%.

和经济成长前景息息相关的全球景气循环股全面上涨.在美国上市的中国铝业(ACH.N)升2.82%,报10.94美元,矿业巨擘力拓(RIO.N)上涨2.54%,报48.05美元,淡水河谷(VALE.N)攀升3.77%,报20.09美元,BP Plc (BP.N)上涨1.82%,报40.24美元.

金融股中,汇丰控股HBC.N涨2.7%,报44.09美元,巴克莱(BCS.N)升3.01%,报12.67美元,National Bank of Greece NBG.N暴涨16.47%,报1.98美元.韩国的KB金融集团(KB.N)升0.61%,报34.61美元.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR升2.24%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨1.15%.纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA扬升3.28%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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