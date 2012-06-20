〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

香港个股：北京建设计划发行3亿美元三年期担保债券，息率4.375%
路透香港3月2日 - 北京控股集团旗下地产业务分支--北京建设（控股）有限公司周四称，计划发行本金总额3亿美元三年期担保债券，息率4.375%。
路透6月20日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
06/15/12 较上周 较上年 06/15/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 385.1 -0.6 22.2 387.3 2.9 23.5
馏分油 120.8 -0.3 -22.4 121.1 1.2 -20.9
汽油 204.9 1.1 -7.0 202.7 0.9 -11.9
取暖油 26.7 0.9 -7.2 26.0 1.2 -7.7
新配方(RFG)汽油 0.1 -0.2 0.1 0.1 0.0 -0.1
煤油型航空燃料 39.4 0.7 -2.4 39.2 0.0 -3.5
原油日加工量 15.3 0.0 0.5 15.6 0.0 0.3
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少110万桶,汽油库存增加80万桶,馏分油库存增加80万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 母红
路透香港3月2日 - 北京控股集团旗下地产业务分支--北京建设（控股）有限公司周四称，计划发行本金总额3亿美元三年期担保债券，息率4.375%。
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。