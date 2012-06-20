〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

《全球重要经济事件一览表》--3月2日-3月9日

纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。