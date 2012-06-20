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货币新闻 | 2012年 6月 20日 星期三 23:00 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透6月20日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

06/15/12 较上周 较上年 06/15/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 385.1 -0.6 22.2 387.3 2.9 23.5

馏分油 120.8 -0.3 -22.4 121.1 1.2 -20.9

汽油 204.9 1.1 -7.0 202.7 0.9 -11.9

取暖油 26.7 0.9 -7.2 26.0 1.2 -7.7

新配方(RFG)汽油 0.1 -0.2 0.1 0.1 0.0 -0.1

煤油型航空燃料 39.4 0.7 -2.4 39.2 0.0 -3.5

原油日加工量 15.3 0.0 0.5 15.6 0.0 0.3

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少110万桶,汽油库存增加80万桶,馏分油库存增加80万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 母红

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