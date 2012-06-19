〔国际油市〕NYMEX原油期货反弹,投资人乐观看待美联储和希腊前景

* 对美联储将延长刺激措施的希望扶助提振油价

* 希腊正组建新政府,再度协商救助协议

* 调查预计上周美国原油库存减少,成品油库存增加

路透纽约6月19日电---美国原油期货周二反弹,因投资人押注美国联邦储备理事会(FED,美联储)将同意为迟滞的经济提供进一步的刺激措施,且库存数据将显示原油库存减少.

对希腊很快将组建联合政府,并与国际借款人重新协商救助方案的希望也有助积极的人气.

交易商表示,有关伊朗希望同国际各方启动新一轮谈判的报导一度拉低油价.

德国政府官员表示,在本周墨西哥20国集团(G20)峰会上没有讨论利用欧洲救助基金购买欧元区危机国家债券,投资人对欧元区的忧虑持续.

路透访查的分析师预计,上周美国原油库存减少110万桶,因进口可能减少.汽油和馏分油库存预计均增加80万桶.

收盘后,美国石油协会(API)公布,美国最近一周原油库存减少55万桶;汽油库存增加110万桶,馏分油库存减少26.9万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期约CLN2结算价报每桶84.03美元,升0.76美元或0.91%.

ICE-8月布兰特原油期货LCOQ2跌0.29美元或0.30%,结算价报每桶95.76美元,为2011年1月25日来最低结算价,盘中该合约触及94.44美元低点.

8月布兰特原油期货较8月美国原油期货2CLQ2溢价收窄至11.41美元,盘中低见11.36美元,为1月31日来最低.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

7月原油 84.03 0.76 0.9% 82.28 84.41 78,172 216,955

8月原油 84.35 0.75 0.9% 82.60 84.75 267,376 176,241

7月RBOB汽油 2.6415 -0.0194 -0.7% 2.6277 2.6680 43,831 43,402

8月RBOB汽油 2.5699 -0.0166 -0.6% 2.5531 2.5960 49,450 40,676

7月取暖油 2.6351 0.0174 0.7% 2.5896 2.6512 51,606 59,739

8月取暖油 2.6342 0.0144 0.6% 2.5919 2.6496 52,933 40,800

ICE合约

8月布兰特 95.76 -0.29 -0.3% 94.44 96.80 266,417 233,812

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 497,454 569,987 555,216 1,462,806 7,712

汽油 149,004 118,146 146,981 299,171 -2,036

取暖油 184,865 148,272 136,956 314,200 -1,709(完)