〔加拿大股市〕触及五周高位,因希望美联储延长刺激措施

路透多伦多6月19日电---加拿大股市周二触及五周高位,金融股和能源股大涨,因投资人希望美国联邦储备理事会(美联储,FED)将延长刺激措施,且对希腊退出欧元区的担忧减轻.

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两日的货币政策会议,对美联储可能延长其"卖短买长"操作几个月的期望值很高.

希腊多个政党周二承诺将尽快组建新联合政府,并将寻求欧盟和国际货币基金组织(IMF)等国际贷款方对其撙节措施的让步,且欧元区暗示准备对救助协议再度磋商.

加拿大10大类股齐奏凯歌,金融股领涨,劲升2.3%,油气类股也跳升2%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高187.23点或1.6%,报11,788.36点,盘中攀升至11,801.94点,为5月10日来最高位.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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