〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货触及一个月高位,受美国天气及出口提振

路透6月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二飙升至一个月高位,交易商说,因签署新的出口销售合约及忧虑天气欠佳将威胁美国中西部的收成.

近月大豆合约Sc1在1815 GMT场内交易结束时上升3.7%,录得八个月最大单日升幅.该合约触及每蒲式耳14.51-1/2美元的日内高位,此为近月大豆合约5月10日来最高位.

11月大豆合约SX2跳空高开--该合约的低位高于上日的日高水平--显示市场走势强劲,分析师说.

多数远月豆粕期货触及合约高位.

近月大豆合约受到美国农业部(USDA)的消息支持.USDA证实销售14万吨2011/12年交付的美国大豆到不知名的目的地.

大豆优良率下降也为市场提供额外支持.美国农业部称,截止周日,美国大豆优良率为56%,低于上周的60%.

油世界将8月31日的美国大豆库存预估下调至420万吨,5月时的预估为460万吨,且低于2011年8月31日的585万吨.油世界表示出口需求强劲,因巴西和阿根廷作为生长状况不佳.

CBOT-7月大豆期货SN2收升49-1/2美分,报14.33-3/4美元.

7月豆粕合约SMN2收高15美元,收报每短吨427.9美元.7月豆油合约BON2收升1.68美分,报每磅50.44美分.

今日大豆预估成交量为380,971口;豆粕预估成交量为131,354口,豆油成交量为172,478口.

以下为CBOT农产品期货在2011 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 612.50 13.00 2.2% -5.3%

CBOT大豆Sc1 1433.75 49.50 3.6% 19.6%

CBOT豆粕SMc1 427.90 15.00 3.6% 38.3%

CBOT豆油BOc1 50.44 1.68 3.5% -3.2%

CBOT小麦Wc1 649.50 19.25 3.1% -0.5%

CBOT稻米RRc1 1449.50 44.50 3.2% -0.8%

EU小麦BL2H0 210.50 3.00 1.5% 4.0%

NYMEX原油期货CLc1 84.10 0.83 1.0% -14.9%

道琼工业指数.DJI 12,837 96 0.8% 5.1%

现货金XAU= 1619.19 -8.75 -0.5% 3.5%

欧元/美元EUR= 1.2683 0.0108 0.9% -2.0%

美元指数.DXY 81.3970 -0.5490 -0.7% 1.5%

波罗的海

干散货指数.BADI 954 16 1.7% -45.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)