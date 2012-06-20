〔欧洲汇市〕英镑/美元接近一个月高位,市场关注美联储决议

* 英国央行会议记录公布后,英镑作跳膝反应走低,之后反弹

* 包括英央行总裁金恩在内的四名决策者支持扩大量化宽松计划规模

* 关注周四英国零售销售数据

* 对美联储推出更多宽松政策的臆测拉低美元

路透伦敦6月20日电---英镑兑走弱的美元周三触及一个月高位,因对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出更多宽松政策的预期提振较高风险货币.

英镑扳回因英国央行公布措辞温和的会议记录后录得的巨大跌幅,会议记录清楚表明英国未来将推出更多量化宽松政策.

周四将出炉英国零售销售数据应该也会受到市场关注,但分析师称,短期内英镑走势更可能被美联储政策决议所主导.

英镑兑美元GBP=D4升0.1%,报1.5735美元,此前一度升至5月22日来最高的1.5778美元,并远高于英国央行会议记录公布后触及的1.5651美元的日内低位,因一些亚洲央行买入英镑.

欧元兑英镑EURGBP=D4持平在0.8069英镑,交易员指0.81英镑挂有的卖单短期将限制英镑涨幅,而在0.8025英镑下方挂有买单.

据英国央行周三发布的6月6-7日政策会议的记录,该央行已经十分接近批准又一轮货币刺激措施,央行总裁金恩支持将英国公债购买规模扩大500亿英镑.[ID:nSB1621494][ID:nSB1622134]

此外周三的官方数据显示,英国5月请领失业金人数意外增加,是为经济表现疲弱的最新迹象.[ID:nSB1621488](完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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