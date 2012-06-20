〔英国债市〕英债期货因欧债危机缓解希望而下滑,央行购债预期提振长债

美国财政：特朗普税制改革计划中，抵押贷款利息抵税不变-财长
路透华盛顿3月1日 - 美国财长努钦周三表示，特朗普政府的税制改革计画，将不会更动抵押贷款利息及慈善捐款做为扣抵额的规定。
路透伦敦6月20电---英债期货周三下滑,因对解决欧债危机取得进展的希望升温,令避险资产承压,但对英国央行进一步购买英债的预期提振长期英债.
9月英国公债期货FLGU2结算价下跌26点,报118.81,可比德债期货跌87个跳动点.
"希腊组建了新政府,且有希望可能有某种形式的购买(欧元区二线国家)债券,"花旗策略师Jamie Searle表示.
意大利在周二20国集团(G20)峰会上提议利用欧元区救助基金购买受困欧洲国家的公债,预计该提议将在周五会议上被讨论.
分析师表示,英债跑赢德债,是因德国公债对欧债危机发展更为敏感,且英国将实施更多量化宽松政策的前景支撑英债.
据英国央行周三发布的6月6-7日政策会议记录,该央行已经十分接近批准又一轮货币激励措施,央行总裁金恩支持将英国公债购买规模扩大500亿英镑.[ID:nSB1621494]
现货公债市场,25-50年期英债收益率跌1-4个基点,其他年期的英债收益率则上涨,因交易商臆测英国央行下一轮购买资产计划应专注于较长期英债.
10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR涨4个基点,报1.754%,较可比德债收益率差收窄5个基点,报14基点.三年期和四年期英债收益率升最多,达7个基点.
周四,英国将发售32.5亿英镑票息为1.75%的2022年9月到期新债.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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