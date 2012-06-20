〔欧洲股市〕创下一个月收盘新高,银行股涨势扶助大盘

路透伦敦6月20日电---欧洲股市周三收盘创下一个月新高,BBVA(BBVA.MC)和西班牙国际银行(SAN.MC)等银行类股的涨势提振大盘,因对主要国家央行将推出新刺激政策的预期支撑股市.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3指数收高0.5%报1,014.30点,为5月11日来最高收位.

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也上涨0.4%.

欧股收盘后,美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布延长其货币刺激措施,提振看似有停滞风险的美国经济复苏,延长"卖短买长"操作以继续压低借款成本.[nSB1622888]

近几周,有关欧洲央行可能实施类似措施应对欧债危机的预期已提振欧股.

"投资者在近期市场的不确定性之际买入股票非常明智,因为主要国家央行蓄势准备采取措施扶助市场,"Cheviot Asset Management的合伙人David Miller表示.该公司管理着约38亿英镑的资产.

金融股是表现最好的板块之一,STOXX欧洲600银行股指数.SX7P上涨1.5%.

英国富时100指数.FTSE收涨0.64%,报5,622.29点,法国CAC-40指数.FCHI收升0.28%,报3,126.52点;德国股市DAX指数.GDAXI收升0.45%,报6,392.13点(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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