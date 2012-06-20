〔欧元债市〕德债期货跌至近八周低点,因预期美联储延长卖短买长操作

* 市场消化美联储将延长卖短买长操作

* 西班牙公债收益率跌至7%以下,因寄望欧盟采取行动

路透伦敦6月20日电---德债期货周三跌至近八周来的最低位,西班牙公债收益率下滑,因交易商押注欧洲将有行动扞卫西班牙和意大利,且正确预期了美国联邦储备理事会(美联储,FED)将延长其货币刺激措施.

交易商称,主要是短期投资人在市场活动,且这情况可能很快被扭转,特别是如果西班牙周四标售的短期和中期公债成绩令人失望.

一如市场广泛预期,美联储延长"卖短买长"操作,该计划旨在压低长期借贷成本.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三宣布延长其货币刺激措施,提振看似有停滞风险的美国经济复苏,延长"卖短买长"操作以继续压低借款成本.[ID:nSB1622888][CMN-FED]

在美联储公布政策声明前,德债期货FGBLc1收跌87个跳动点,结算价报140.49,而10年期西班牙公债ES10YT=TWEB收益率跌27个基点,至6.77%.

欧元区领导人在解决欧债危机计划取行进展的迹象扶助西班牙公债收益率跌至7%以下.

10年期德债DE10YT=RR收益率升8个基点,至1.61%,为5月4日来最高水平.

德债跑输美债,在美联储公布政策声明前,10年期美债US10YT=RR较可比德债的利差溢价收窄至3个基点,为2月中来最窄.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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