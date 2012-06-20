〔芝加哥期市〕CBOT-7月玉米期货因获利了结收低,其他月份合约上涨

《全球重要经济事件一览表》--3月2日-3月9日
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
路透6月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)-7月玉米期货周三在1815 GMT场内交易收盘时收跌,在该合约本周初上涨至四周高位后有获利了结,而其他月份的玉米合约上扬,因美国中西部天气干燥.
一名农业气象学家周三表示,至少未来两周的乾旱天气将继续给美国玉米和大豆作物带来压力."天气预报的变动不大,印第安纳州和伊利诺斯州等乾旱地区未来两周仍是没有很多降雨,"World Weather Inc.气象学家Andy Karst说.
Karst表示,中西部的北部及西北部已有很多降水,但中部和东南部仍是太干."看来情况不好,虽然将会有偶然的零星降雨,但未来两周作物的压力将增加,"Karst说.本周中段开始温度将略为下降,最高温度在华氏80多度而不是华氏90多度.
7月玉米合约的重要支撑位在其50日移动均线切入位6.01-1/4美元,阻力位在100日移动均线切入位6.24-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为61.7月较12月合约溢价45美分.
7月玉米合约CN2收低3/4美分,结算价报6.11-3/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为332,096口.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N