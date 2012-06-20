〔芝加哥期市〕CBOT-7月玉米期货因获利了结收低,其他月份合约上涨

路透6月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)-7月玉米期货周三在1815 GMT场内交易收盘时收跌,在该合约本周初上涨至四周高位后有获利了结,而其他月份的玉米合约上扬,因美国中西部天气干燥.

一名农业气象学家周三表示,至少未来两周的乾旱天气将继续给美国玉米和大豆作物带来压力."天气预报的变动不大,印第安纳州和伊利诺斯州等乾旱地区未来两周仍是没有很多降雨,"World Weather Inc.气象学家Andy Karst说.

Karst表示,中西部的北部及西北部已有很多降水,但中部和东南部仍是太干."看来情况不好,虽然将会有偶然的零星降雨,但未来两周作物的压力将增加,"Karst说.本周中段开始温度将略为下降,最高温度在华氏80多度而不是华氏90多度.

7月玉米合约的重要支撑位在其50日移动均线切入位6.01-1/4美元,阻力位在100日移动均线切入位6.24-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为61.7月较12月合约溢价45美分.

7月玉米合约CN2收低3/4美分,结算价报6.11-3/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为332,096口.(完)