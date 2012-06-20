〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少282亿美元--iMoneyNet

欧洲汇市：英镑跌至六周低位，因人气转为低迷
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
路透纽约6月20日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至6月19日的最近一周美国货币市场基金资产减少282亿美元,至2.517万亿(兆)美元.
iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产减少274亿美元,至2.245万亿美元;而免税货币市场基金资产减少8.012亿美元.
iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率连续第20周保持在0.03%.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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路透3月1日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 304.7 8 305.5 2 * 4月 292.4 228 294.4 7 * 5月 286.0 106 286.3 9 * 6月 278.8 269 280.2 59 * 7月 273.2 4159 275.5 272 * 8月 271.8 8845 273.8 792 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G