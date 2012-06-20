〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,在美国农业部报告前有空头回补

中国基金：核建产业基金成立，计划五年内管理基金规模500-1,000亿元--报载
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透6月20日电---美国小麦期货周三在场内交易中收高,因投资人担心美国农业部可能在下月下2012/13年度全球小麦产量预估,从而进行空头回补.
欧洲小麦期货尾盘上涨至三周新高,因应美国小麦的升势.
欧洲交易商表示,阿尔及利亚购入约60万吨的不同原产地磨粉用小麦.
伊拉克贸易部消息人士周三表示,该国已下标购买至少5万吨小麦.
7月合约关键支撑位在100日移动均线切入位6.48-3/4美元,阻力位在200日移动均线切入位6.66-3/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为62.
指标CBOT-7月小麦期货WN2收高14-1/2美分,结算价报每蒲式耳6.64美元.
CBOT小麦预估成交量为147,425口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 李军;审校 利棣儿
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N
路透北京3月2日 - 中国国土资源部等明确，将严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为，并部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从3月开始持续到8月末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。