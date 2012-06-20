版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 06:22 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,在美国农业部报告前有空头回补

路透6月20日电---美国小麦期货周三在场内交易中收高,因投资人担心美国农业部可能在下月下2012/13年度全球小麦产量预估,从而进行空头回补.

欧洲小麦期货尾盘上涨至三周新高,因应美国小麦的升势.

欧洲交易商表示,阿尔及利亚购入约60万吨的不同原产地磨粉用小麦.

伊拉克贸易部消息人士周三表示,该国已下标购买至少5万吨小麦.

7月合约关键支撑位在100日移动均线切入位6.48-3/4美元,阻力位在200日移动均线切入位6.66-3/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为62.

指标CBOT-7月小麦期货WN2收高14-1/2美分,结算价报每蒲式耳6.64美元.

CBOT小麦预估成交量为147,425口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐