〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连升三日,因供应忧虑

路透6月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连升三日,交易商称因美国供应吃紧,且担心干燥天气危及今年产量前景.

交投最活跃的11月大豆合约SX2触及每蒲式耳13.95-3/4美元的日高,接近合约高位14美元,这是重要的阻力水准.

现货月7月合约受周二公布的旧作美国大豆销情支撑,这提醒投资人在南美减产后,美国大豆在全球市场仍具竞争力.

巴西南部的降雨令该国最大的农产品港口出现延误,超过250艘船舶正等待装卸.

美国中西部大豆和玉米作物至少在未来两周将继续受到干燥天气的影响.

CBOT-7月大豆期货SN2收升12-3/4美分,报14.46-1/2美元.

7月豆粕合约SMN2收低0.5美元,收报每短吨427.4美元.7月豆油合约BON2收升0.37美分,报每磅50.81美分.

今日大豆预估成交量为219,785口;豆粕100,550预估成交量为口,豆油成交量为159,980口.

以下为CBOT农产品期货在2026GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 611.75 -0.75 -0.1% -5.4%

CBOT大豆Sc1 1446.50 12.75 0.9% 20.7%

CBOT豆粕SMc1 427.40 -0.50 -0.1% 38.1%

CBOT豆油BOc1 50.81 0.37 0.7% -2.5%

CBOT小麦Wc1 664.00 14.50 2.2% 1.7%

CBOT稻米RRc1 1449.50 0.00 0.0% -0.8%

EU小麦BL2H0 212.50 2.25 1.1% 4.9%

NYMEX原油期货CLc1 81.06 -2.23 -2.7% -18.0%

道琼工业指数.DJI 12,824 -13 -0.1% 5.0%

现货金XAU= 1607.46 -9.14 -0.6% 2.8%

欧元/美元EUR= 1.2703 0.0019 0.1% -1.9%

美元指数.DXY 81.4190 0.0390 0.1% 1.5%

波罗的海

干散货指数.BADI 972 18 1.9% -44.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)