〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连升三日,因供应忧虑

中国基金：核建产业基金成立，计划五年内管理基金规模500-1,000亿元--报载
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透6月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连升三日,交易商称因美国供应吃紧,且担心干燥天气危及今年产量前景.
交投最活跃的11月大豆合约SX2触及每蒲式耳13.95-3/4美元的日高,接近合约高位14美元,这是重要的阻力水准.
现货月7月合约受周二公布的旧作美国大豆销情支撑,这提醒投资人在南美减产后,美国大豆在全球市场仍具竞争力.
巴西南部的降雨令该国最大的农产品港口出现延误,超过250艘船舶正等待装卸.
美国中西部大豆和玉米作物至少在未来两周将继续受到干燥天气的影响.
CBOT-7月大豆期货SN2收升12-3/4美分,报14.46-1/2美元.
7月豆粕合约SMN2收低0.5美元,收报每短吨427.4美元.7月豆油合约BON2收升0.37美分,报每磅50.81美分.
今日大豆预估成交量为219,785口;豆粕100,550预估成交量为口,豆油成交量为159,980口.
以下为CBOT农产品期货在2026GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 611.75 -0.75 -0.1% -5.4%
CBOT大豆Sc1 1446.50 12.75 0.9% 20.7%
CBOT豆粕SMc1 427.40 -0.50 -0.1% 38.1%
CBOT豆油BOc1 50.81 0.37 0.7% -2.5%
CBOT小麦Wc1 664.00 14.50 2.2% 1.7%
CBOT稻米RRc1 1449.50 0.00 0.0% -0.8%
EU小麦BL2H0 212.50 2.25 1.1% 4.9%
NYMEX原油期货CLc1 81.06 -2.23 -2.7% -18.0%
道琼工业指数.DJI 12,824 -13 -0.1% 5.0%
现货金XAU= 1607.46 -9.14 -0.6% 2.8%
欧元/美元EUR= 1.2703 0.0019 0.1% -1.9%
美元指数.DXY 81.4190 0.0390 0.1% 1.5%
波罗的海
干散货指数.BADI 972 18 1.9% -44.1%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 李军;审校 于春红
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N
路透北京3月2日 - 中国国土资源部等明确，将严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为，并部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从3月开始持续到8月末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。