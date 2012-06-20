版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 03:45 BJT

〔欧洲央行〕上次会议上讨论了降息,预计下次会议还会讨论--执委科尔

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8HKKC6]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐