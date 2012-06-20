〔纽约期市〕软商品市场涨跌互见,市场消化美联储的言论

中国基金：核建产业基金成立，计划五年内管理基金规模500-1,000亿元--报载
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透纽约/伦敦6月20日电---软商品市场周三涨跌互见,咖啡和可可期货下跌,糖上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)称将延长其货币刺激措施扶助支持步履蹒跚的美国经济.
"我们要看美联储推出更多刺激措施的效力如何,"花旗旗下的Institutional Client Group商品研究部副总裁Sterling Smith说.
美联储周三宣布延长其货币刺激措施,提振看似有停滞风险的美国经济复苏,延长"卖短买长"操作以继续压低借款成本.[ID:nSB1622888][CMN-FED]
阿拉比卡咖啡期货因获利了结而下跌,周二涨逾4%.9月阿拉比卡咖啡期货KCU2重挫6.40美分,或4%,收报每磅1.524美元.
伦敦罗布斯塔咖啡期货下滑,9月合约LRCc2跌15美元,报每吨2,086美元.
糖期货小涨,受最大生产国巴西糖运送被推迟的传闻所支持.巴西降雨拖延了糖运输和甘蔗收割,造成该国主要港口运送积压.
现货7月原糖期货SBc1涨0.17美分,报每磅21.74美分.关键的10月合约SBV2升0.18美分,收报20.97美分.
伦敦8月白糖LSUc1升3.40美元,报每吨614.60美元.
可可期货收低.洲际交易所(ICE)-9月可可期货CCU2跌66美元,或近3%,报每吨2,169美元,伦敦9月可可期货LCCc2跌29英镑,或1.9%,报每吨1,494英镑.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N
路透北京3月2日 - 中国国土资源部等明确，将严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为，并部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从3月开始持续到8月末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。