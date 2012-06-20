〔纽约期市〕软商品市场涨跌互见,市场消化美联储的言论

路透纽约/伦敦6月20日电---软商品市场周三涨跌互见,咖啡和可可期货下跌,糖上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)称将延长其货币刺激措施扶助支持步履蹒跚的美国经济.

"我们要看美联储推出更多刺激措施的效力如何,"花旗旗下的Institutional Client Group商品研究部副总裁Sterling Smith说.

美联储周三宣布延长其货币刺激措施,提振看似有停滞风险的美国经济复苏,延长"卖短买长"操作以继续压低借款成本.[ID:nSB1622888][CMN-FED]

阿拉比卡咖啡期货因获利了结而下跌,周二涨逾4%.9月阿拉比卡咖啡期货KCU2重挫6.40美分,或4%,收报每磅1.524美元.

伦敦罗布斯塔咖啡期货下滑,9月合约LRCc2跌15美元,报每吨2,086美元.

糖期货小涨,受最大生产国巴西糖运送被推迟的传闻所支持.巴西降雨拖延了糖运输和甘蔗收割,造成该国主要港口运送积压.

现货7月原糖期货SBc1涨0.17美分,报每磅21.74美分.关键的10月合约SBV2升0.18美分,收报20.97美分.

伦敦8月白糖LSUc1升3.40美元,报每吨614.60美元.

可可期货收低.洲际交易所(ICE)-9月可可期货CCU2跌66美元,或近3%,报每吨2,169美元,伦敦9月可可期货LCCc2跌29英镑,或1.9%,报每吨1,494英镑.(完)