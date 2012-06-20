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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 04:24 BJT

〔美股业绩〕美光录得季度净亏损,因利润率大幅下滑

路透6月20日电---美国记忆体晶片大厂美光(Micron Technology)(MU.O)周三公布,录得季度净亏损,因利润率大幅下滑.

该公司公布,会计年度第三季净亏3.2亿美元,合每股0.32美元,上年同期为净利7,500万美元,合每股0.07美元.

期内营收小幅增至21.7亿美元,上年同期为21.4亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预期其第三季每股亏损0.20美元,营收为20亿美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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