〔美国股市〕ADR多数收高,巴克莱等欧洲银行股领涨

路透纽约6月20日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三多数收高,欧洲银行股领涨,因市场对主要央行将采取新刺激措施的预期,支撑股市.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收高0.26%,标普500指数.SPX.INX收跌0.17%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收升0.33%.欧洲股市周三收于一个月新高.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三宣布延长其货币刺激措施,提振看似有停滞风险的美国经济复苏,延长"卖短买长"操作以继续压低借款成本.[ID:nSB1622888]市场并预计欧洲央行可能将采取类似措施以解决欧债危机,这在最近几周提振了欧洲股市.

在美国上市的巴克莱(BCS.N)升2.21%,报12.95美元,瑞士信贷(CS.N)涨0.94%,报19.31美元.

德意志银行(DB.N)升0.96%,报36.76美元,但National Bank of Greece NBG.N重挫8.59%,报1.81美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收升0.22%.纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA收跌0.11%.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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