〔美国股市〕ADR多数收高,巴克莱等欧洲银行股领涨

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约6月20日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三多数收高,欧洲银行股领涨,因市场对主要央行将采取新刺激措施的预期,支撑股市.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收高0.26%,标普500指数.SPX.INX收跌0.17%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收升0.33%.欧洲股市周三收于一个月新高.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三宣布延长其货币刺激措施,提振看似有停滞风险的美国经济复苏,延长"卖短买长"操作以继续压低借款成本.[ID:nSB1622888]市场并预计欧洲央行可能将采取类似措施以解决欧债危机,这在最近几周提振了欧洲股市.
在美国上市的巴克莱(BCS.N)升2.21%,报12.95美元,瑞士信贷(CS.N)涨0.94%,报19.31美元.
德意志银行(DB.N)升0.96%,报36.76美元,但National Bank of Greece NBG.N重挫8.59%,报1.81美元.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收升0.22%.纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA收跌0.11%.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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