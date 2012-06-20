〔加拿大股市〕小幅收低,因在美联储公布声明后能源股下跌

路透多伦多6月20日电---加拿大股市周三小幅收低,能源股领跌,因其跟随油价下滑,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)称将延长刺激经济的卖短买长操作,但对推出更多宽松政策三缄其口.

美联储周三宣布延长其货币刺激措施,提振看似有停滞风险的美国经济复苏,延长"卖短买长"操作以继续压低借款成本.[ID:nSB1622888][CMN-FED]消息公布后,资源股权重较高的加拿大股市下跌.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌29.02点,或0.25%,报11,759.34点.

权重的能源类板块跌1.29%,对大盘的拖累最大.油价下滑,此前数据显示上周美国原油库存意外增加,且交易商对美联储的声明感到失望.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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