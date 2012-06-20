〔美国股市〕小跌,美联储宣布延长卖短买长操作后交投震荡

* 美联储延长卖短买长操作直至年底

* 美联储发布声明和贝南克将后,交投震荡

* 宝洁下滑,指海外需求疲弱

* 道指收低0.1%,标普500指数小跌0.2%,Nasdaq指数微升

路透纽约6月20日电---美国股市周三小跌,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取行动延长刺激措施,扶助脆弱的经济,这符合市场预期,但仅此而已.

股市近几日上涨,因指望美联储会延长卖短买长(扭转操作,Operation Twist),但对美联储会有更多举措的希望落空.

而且,美联储下调今年及今后两年的经济预估,部分投资人也在疑问,为什么美联储没有暗示第三轮量化宽松政策.

"短线抛售是因短期内没有第三轮量化宽松政策的暂时性沮丧情绪."Stifel, Nicolaus & Co投资组合经理人Chad Morganlander表示.

"鉴于美联储的预估更加令人失望,投资人会考虑美联储应更积极."

道指成份股宝洁(宝硷,Procter & Gamble)(PG.N)周三稍早下调成长预估,凸显对需求趋弱的担忧,该股大跌2.9%,报60.39美元.

家居产品零售商Bed Bath & Beyond Inc (BBBY.O)收盘后预计当季盈利逊于预期,该股盘后急挫10%,报66.25美元.

美联储发布声明后,市场交投震荡.在美联储主席贝南克午后发表讲话后,跌势一度加速,但之后又收复了多数失地.Nasdaq指数微幅收高.

道琼工业指数.DJI收跌12.94点,或0.1%,至12,824.39点;标准普尔500指数.SPX收挫2.29点,或0.17%,至1,355.69点.Nasdaq指数.IXIC微升0.69点,或0.02%,至2,930.45点.

美联储周三宣布延长其货币刺激措施,提振看似有停滞风险的美国经济复苏,延长"卖短买长"操作以继续压低借款成本.

美联储称将在今年年底前再购入2,670亿美元较长期证券,以延长卖短买长操作.美联储首轮卖短买长操作原定本月底结束.[ID:nSB1622888][CMN-FED]

指标标普500指数已连升四日,从6月稍早触及的五个月低点累计升约7%,因许多投资人预期美联储将采取一些行动扶助脆弱的经济复苏.

尽管美联储"愿意在必要时采取行动,但他们没有提供市场希望的足够多细节."纽约S&P Equity Research全球股市策略师Alec Young表示.

科技股.GSPT是升幅最大板块,上涨0.2%,Jabil Circuit Inc (JBL.N)领涨,升6.8%,报20.75美元.

美股投资人继续关注欧债危机情势发展.

德国总理梅克尔表示,欧洲两大救助基金都有可能在二级债市买入公债,但强调这只是"纯理论上的",还未被讨论过.

Adobe Systems (ADBE.O)下调全年营收预估,并警告欧洲需求疲弱,该股下挫3%,报31.99美元.

纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量为约65.7亿股,低于78.4亿股的去年日成交均值.

纽约证券交易所上涨股和下跌股数量相等,Nasdaq市场则下跌股略多.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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