更正:〔纽约汇市〕美联储延长卖短买长操作后美元兑欧元在震荡交投中下滑

中国基金：核建产业基金成立，计划五年内管理基金规模500-1,000亿元--报载
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
(更正:要点提示第三条译文有误,应为"意大利希望",而非"意大利希腊")
* 美联储延长卖短买长操作,贝南克称准备进一步行动
* 希腊组建新联合政府
* 意大利希望欧元区救助基金购买受困国家公债
路透纽约6月20日电---美元兑欧元周三在震荡交投中小跌,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布延长其最近的货币刺激措施,并称准备采取更多行动,扶助支撑愈发显得脆弱的美国经济复苏.
美联储延长卖短买长(扭转操作,Operation Twist)操作,试图继续透过卖出短债并买入长债来拉低借款成本.此举大致在投资人的意料之中.
美联储还下调了美国经济成长预估,在美联储会议后的记者会上,贝南克表示,如果经济需要进一步支撑,美联储会考虑进一步购买资产.
在美联储发布声明后,美元起初上涨,因一些投资人对美联储没有暗示新一轮的量化宽松政策感到失望.这也令欧元、加元CAD=和澳元AUD=等较高风险,但同经济成长相关的货币承压,但此波走势消退.
"市场明显期望美联储采取更多的行动,不过美联储大幅调降对成长,通胀和就业市场的评估,显然为在今年稍晚推出第三轮量化宽松(QE3)敞开了大门,"纽约Forex.com的高级汇市策略师Chris Tevere表示.
欧元兑美元EUR=日内上扬0.1%,尾盘报1.2700美元,根据路透数据,在美联储宣布政策决定后,触及1.2636美元的日低.
由希腊保守派领导的联合政府于周三宣誓就职,并承诺将就放宽之前严苛的国际救助条款展开磋商,这也增加了欧元的正面人气.
意大利提议欧元区救助基金开始购买区内受困国家公债,这也扶助支持欧元.该提议预计将在周五举行的欧洲领导人会议上被讨论,但除非德国立场出现大逆转,否则很难获得认同.
德国总理梅克尔表示,两个欧洲救助基金均包括在二级市场购买公债的机制,但强调称,这是"纯理论"问题,目前没有讨论.
交易商称,如果意大利的提议得以执行,欧元可能反弹,但涨势不可能持续.
欧元兑避险的日圆EURJPY=R上扬0.9%,报101.05日圆.美元兑日圆JPY=升0.8%,报79.56日圆.
美元疲弱推动英镑/美元升至1.5778美元的一个月高位附近,尽管英国央行会议记录显示,决策者即将推出新一轮宽松货币政策.
但英镑稍后回吐涨幅,尾盘报1.5712美元,日内小幅下跌.(完)
--编译 李军/母红; 审校 利棣儿
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