(重温稿)〔美国债市〕公债价格上涨,受希腊大选忧虑及美国经济数据疲弱提振

路透纽约6月15日电---美国政府公债价格周五上涨,因为投资者担心希腊周日大选后可能无法组建政府,而且美国公布的经济数据表现疲弱,增加了美国联邦储备理事会(美联储,FED)推行新一轮债券购买计划的压力.

希腊无法组建政府可能导致市场混乱,或者如果左翼激进联盟党获胜将增加希腊退出欧元区的机率,投资者正在为这些情况做准备.

同时,周五令人失望的数据表明经济形势恶化,提升了美联储下周会议将宣布延长扭转操作或推行新一轮量化宽松计划的机率.

"由于希腊大选在即,人们周末前将忧心忡忡,"BMO Capital Markets固定收益策略师Justin Hoogendoorn表示.

如果希腊得以组建政府,且投资者确信该国不太可能退出欧元区,周一公债价格可能就会回吐涨幅.

"最终如果希腊能够组建政府,就将带来'冒险'操作,利率会下降,公债收益率会走高,"瑞士信贷利率策略师Ira Jersey表示.

然而,即便结果如此,欧元区仍有一些其他风险可能会重新引起投资者的关注,由于人们担心西班牙银行业援助计划不足以解决困扰该国的问题,公债可能会再次获得避险买盘.

因美国公布一连串令人失望的经济数据,增加了美国公债的买需.这些数据巩固了在欧债危机拖累全球经济之际,美国经济增长正在放缓的观点.

美联储公布的数据显示,美国5月制造业产出下跌0.4%,在过去三个月中第二次萎缩,而汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数初值跌至六个月来最低位.[US-ECI-CMN]

这些数据令美联储面临的在下周政策会议后宣布新一轮购买公债计划的压力增加,但分析师的预期并不一致.

瑞信的Jersey认为推出新一轮卖短买长(扭转操作,twist operation)计划的机率较高,他指出通胀和通胀预期仍然较高,使美联储不太可能透过购买公债来扩大其资产负债表规模,除非经济更快萎缩.

"进一步扩大资产负债表规模的阻力仍然相常大,"他说.

卖短买长操作按计划将在6月底结束.

美联储的资产负债表中仅有约2,000亿美元的三个月至三年期公债可在新的卖短买长操作中出售.

但Jersey表示,如果在新一轮卖短买长操作中,将售出的短期公债范围扩大至四年期公债,美联储可筹集约3,500亿美元的资金,几乎等同于将到期的此轮计划规模.

指标10年期公债US10YT=RR价格升17/32,至101-21/32,收益率报1.59%,较周四尾盘跌5个基点.

30年期公债US30YT=RR价格大涨一个点,收益率报2.69%,低于上日的2.74%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (+ 1/32) 0.282

五年期公债US5YT=RR 99-24/32 (+10/32) 0.678

10年期公债US10YT=RR 101-16/32 (+17/32) 1.586

30年期公债US30YT=RR 106-9/32 (+32/32) 2.693(完)

--编译 兰秀娟/利棣儿;审校 母红

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