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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 22:15 BJT

〔标题新闻〕ESRB称欧洲经济前景严重恶化,加之欧债危机加重可能令疲弱银行业进一步受压

RSRB:欧洲系统风险委员会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nF9E8F402M]

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