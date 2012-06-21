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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 22:24 BJT

〔欧元区数据〕6月消费者信心指数由5月的负19.3略降至负19.6

路透布鲁塞尔6月21日电---周四公布的数据显示,欧元区6月消费者信心指数在5月上升后略有回落.

欧盟执委会公布,欧元区6月消费者信心指数为负19.6,和5月的负19.3几无变动.

欧盟27国的6月消费者信心大致持稳,为负19.5,5月为负19.4.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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