〔美国数据〕6月NAHB房屋市场指数为29,为2007年5月以来最高

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透华盛顿6月18日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布,美国住宅建筑商人气在6月升至五年来最高水准,显示楼市正缓慢步入复苏.
该协会在一份声明中表示,6月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数从5月修正后的28升至29,优于分析师预计的28,这是2007年5月以来最高水准.
但该指数仍远低于50荣枯分水岭,该数据若高于50,则说明认为市场形势良好的营建商多于认为市场形势不佳的营建商.该指数自2006年4月以来一直未升至50以上.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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