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货币新闻 | 2012年 6月 18日 星期一 22:12 BJT

〔美国数据〕6月NAHB房屋市场指数为29,为2007年5月以来最高

路透华盛顿6月18日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布,美国住宅建筑商人气在6月升至五年来最高水准,显示楼市正缓慢步入复苏.

该协会在一份声明中表示,6月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数从5月修正后的28升至29,优于分析师预计的28,这是2007年5月以来最高水准.

但该指数仍远低于50荣枯分水岭,该数据若高于50,则说明认为市场形势良好的营建商多于认为市场形势不佳的营建商.该指数自2006年4月以来一直未升至50以上.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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