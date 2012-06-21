〔欧元债市〕西班牙公债收益率在标售后下挫

* 西班牙公债收益率在标售后下挫

* 西班牙标售债券筹资超计划,但成本飙升

* 德债在近期下挫后反弹

路透伦敦6月21日电---西班牙公债收益率(殖利率)周四大跌,因该国成功标售中期公债,尽管成本上升.

西班牙标售了22亿欧元两年期、三年期和五年期公债,略高于相对较小的20亿欧元目标规模,但其几乎完全依赖国内银行消化新债.

西班牙借款成本还在上升,五年期公债标售得标利率超过6%,为欧元面世以来最高.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌15个基点,报6.62%,上周一度升至约7.30%.较短期公债收益率跌幅高达43基点.

德国宪法法院称需时间研究欧洲稳定机制(ESM),这或意味着后者原定于7月1日的启动日期或推迟.但德国总理梅克尔表示没有讨论过利用基金购买债券.

德债期货FGBLc1收高103个跳动点,结算价报141.52,之前连跌两日.

一些分析师表示,德债在两周连跌后反弹,但仍势将录得三周连跌,本月迄今下挫超过3%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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