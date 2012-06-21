〔美国股市〕ADR大跌,因全球经济数据疲弱

路透纽约6月21日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四下跌,因全球经济数据疲弱,为经济正在放缓的观点增加了凭证.

和经济成长前景相关的板块跌幅最大,能源股和材料股下跌.

数据显示欧元区6月企业活动连续第五个月萎缩,中国制造业活动下降.美国制造业增长放缓,因海外需求疲弱,而上周美国初请失业金人数多于预期.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收跌2.71%,标普500指数.SPX.INX收低2.23%.

能源股是表现最差的板块,跟随油价下跌,原油价格一度大跌2.8%.BP Plc (BP.N)重挫5.18%,报37.82美元,必和必拓(BBL.N)下挫5.27%,报55.49美元.

在亚洲能源企业中,中国石油化工股份有限公司(SNP.N)跌2.51%,报88.40美元,中国海洋石油总公司(CEO.N)下跌5.93%,报186.50美元.拉美企业中,CPFL Energia S.A. (CPL.N)跌1.98%,报24.73美元,Petroleo Brasil (PBR.N)收低4.45%,报19.56美元.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收低2.51%.欧洲股市.FTEU3收低0.5%,因对疲弱的经济数据感到忧虑.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收跌2.78%.纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA大跌3.25%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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