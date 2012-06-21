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货币新闻 | 2012年 6月 22日 星期五 05:43 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下滑,因美元上扬及出口放缓

路透6月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四在1815 GMT场内交易收低,因在美国玉米出口销售放缓及燃料乙醇行业放缓的情况下,出现多头结清仓位和获利回吐.

股市下挫以及原油因美元大涨而大跌,也令玉米期货市场承压.

美国农业部周度出口销售报告显示截至上周四的一周美国玉米净出口销售38.2万吨,低于预估的45-65万吨.

Cropcast下调美国玉米亩产预估至158.6蒲式耳,低于其之前预估的163.7蒲式耳以及美国农业部预估的166蒲式耳.Cropcasts玉米产量预估为139.71亿蒲式耳,低于美国农业部目前预估的147.9亿蒲式耳,但仍高于美国玉米年产纪录131亿.

一农业气象学家周四表示,至少在下周,美国中西部玉米和大豆作物预计将继续受到干燥天气打压,令作物优良率进一步下滑.

7月玉米合约在所有关键移动均线切入位下方交投.九日相对强弱指标(RSI)为49.7月较12月合约溢价38美分.

7月玉米合约CN2收低25-1/4美分,结算价报5.86-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为437,781口.(完)

--编译 李军;审校 母红

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