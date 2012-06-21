〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下滑,因美元上扬及出口放缓

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
路透6月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四在1815 GMT场内交易收低,因在美国玉米出口销售放缓及燃料乙醇行业放缓的情况下,出现多头结清仓位和获利回吐.
股市下挫以及原油因美元大涨而大跌,也令玉米期货市场承压.
美国农业部周度出口销售报告显示截至上周四的一周美国玉米净出口销售38.2万吨,低于预估的45-65万吨.
Cropcast下调美国玉米亩产预估至158.6蒲式耳,低于其之前预估的163.7蒲式耳以及美国农业部预估的166蒲式耳.Cropcasts玉米产量预估为139.71亿蒲式耳,低于美国农业部目前预估的147.9亿蒲式耳,但仍高于美国玉米年产纪录131亿.
一农业气象学家周四表示,至少在下周,美国中西部玉米和大豆作物预计将继续受到干燥天气打压,令作物优良率进一步下滑.
7月玉米合约在所有关键移动均线切入位下方交投.九日相对强弱指标(RSI)为49.7月较12月合约溢价38美分.
7月玉米合约CN2收低25-1/4美分,结算价报5.86-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为437,781口.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透3月2日 - 多数东南亚股市周四上涨，追随亚洲股市及美股隔夜走势，美国总统特朗普承诺大举投资基础设施、削减企业税并放宽监管，令投资者感到宽慰。 虽然特朗普在演讲中未提供税改或支出计划的细节，但投资者认为他的措辞不再盛气凌人，尝试在国会不愿扩大政府预算赤字的情况下，推进其经济增长计划。 美国股市道琼工业指数 周三史上首次收在21,000点以上，三大股指升幅均超过1.3%，并都收于纪录高位。 “特朗普虽然没披露细节，但至少他提到了市场希望听到的所有要点。大家都知道，他的目标是减税，是要进行至多1万亿美元的基建投资，”凯基证券(泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul称。 “我认为这向全球股市发出乐观信号，那就是美国经济今年具备增长空间。” 新加坡股市 收高0.4%，受工业及金融类股提振。 菲律宾股市 收高0.9%，也是金融及工业类股领涨。 马来西亚股市 收高1.1%，创2016年4月
路透东京3月2日 - 东芝表示，将几乎悉数出售关联企业东芝机械(Toshiba Machine)的股权，作价1.34亿美元，因其正努力筹集现金避免财务崩溃。