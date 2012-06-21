〔全球金市〕金价录得2月底来最大单日跌幅,经济数据引发通缩忧虑

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
* 金价几乎跌至年内平盘以下
* 金价录得2月29日来最大单日跌幅
* 油价大跌下有通缩忧虑,股市承压
* 令人失望的全球经济数据令经济前景更黯淡
路透纽约6月21日电---黄金价格周四重挫2.5%,接近回吐年内录得的所有涨幅,因投资人重新忧虑全球经济放缓,且对美联储没有推出更积极的刺激举措感到失望,这削弱了黄金对冲通胀的魅力.
金价可能录得年内最大单日跌幅.金价从周三开始大幅下滑,当时美国联邦储备理事会(美联储,FED)结束政策会议时没有公布推出新一轮货币宽松政策,但反而选择延长期卖短买长操作以压低长期利率.
银价大跌超过4%,跟随布兰特原油和股市的跌势.布兰特原油一度重挫逾3%,至18个月低点.周四各资产级别全线走软,因更为黯淡的经济前景削弱了买入黄金作为对冲通胀工具的需要.
通缩忧虑打击贵金属价格,此前几份报告显示美国制造业活动令人失望,中国制造业活动萎缩,欧元区企业活动放缓.数据为欧债危机,美国和亚洲经济增长放缓将令全球经济转差的忧虑提供进一步凭证.
"当你看到中国、美国经济放缓以及欧债危机加剧,使人们认为将出现大幅的贬值,特别是当商品和贵金属价格与货币政策息息相关,"SICA Wealth Management LLC首席投资长Jeffrey Sica说.
1739GMT时,现货金XAU=跌2.6%,报每盎司1,564.40美元,稍早触及每盎司1,563.88美元的日内低位.
稍早,金价几乎跌至年内平盘下方,去年12月30日金价收报1,563.80美元.在5月中旬,金价短暂跌至1,530美元以下,和去年触及的纪录高位1,920.30美元相差甚远.
纽约商品期货交易所(COMEX)-8月黄金期货GCQ2大跌50.20美元,报每盎司1,565.60.路透的初步数据显示,成交量和30日均值的走势一致.
现货银XAG=跌4.4%,报每盎司26.85美元.
技术卖盘也令金价承压,因金价跌穿1,580美元,该水准是近期被守住的支持位.分析师表示,金价缺乏短期支持位,可能进一步下跌.
实货需求疲弱也令金价承压,因印度的黄金交易商离场观望,静待现货价格大幅回落.卢比兑美元跌至纪录低点令印度的黄金价格高企.印度是全球最大的黄金消费者.
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最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCQ2 1565.60 -50.20 -3.1% -0.1%
COMEX白银期货 SIN2 26.830 -1.559 -5.5% -3.9%
COMEX铂金期货 PLN2 1436.70 -30.10 -2.1% 2.6%
COMEX钯金期货 PAU2 607.65 -11.85 -1.9% -7.4%
现货金 XAU= 1564.40 -40.98 -2.6% 0.0%
现货银 XAG= 26.85 -1.25 -4.4% -3.0%
现货铂金 XPT= 1433.22 -17.18 -1.2% 2.9%
现货钯金 XPD= 604.75 -10.00 -1.6% -7.3%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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路透3月2日 - 多数东南亚股市周四上涨，追随亚洲股市及美股隔夜走势，美国总统特朗普承诺大举投资基础设施、削减企业税并放宽监管，令投资者感到宽慰。 虽然特朗普在演讲中未提供税改或支出计划的细节，但投资者认为他的措辞不再盛气凌人，尝试在国会不愿扩大政府预算赤字的情况下，推进其经济增长计划。 美国股市道琼工业指数 周三史上首次收在21,000点以上，三大股指升幅均超过1.3%，并都收于纪录高位。 “特朗普虽然没披露细节，但至少他提到了市场希望听到的所有要点。大家都知道，他的目标是减税，是要进行至多1万亿美元的基建投资，”凯基证券(泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul称。 “我认为这向全球股市发出乐观信号，那就是美国经济今年具备增长空间。” 新加坡股市 收高0.4%，受工业及金融类股提振。 菲律宾股市 收高0.9%，也是金融及工业类股领涨。 马来西亚股市 收高1.1%，创2016年4月
路透东京3月2日 - 东芝表示，将几乎悉数出售关联企业东芝机械(Toshiba Machine)的股权，作价1.34亿美元，因其正努力筹集现金避免财务崩溃。