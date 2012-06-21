〔美国基金〕6月20日当周货币市场基金减少208.6亿美元--ICI

路透基点：汇源果汁寻求1.5亿欧元融资--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
路透6月21日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至6月20日当周,美国货币市场共同基金总资产减少208.6亿美元,至2.533万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产减少22.1亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少185亿美元,免税基金减少1.5亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加8.5亿美元至8,911.4亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加18.4亿美元,至1,898.9亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少9.3亿美元至5,146.8亿美元.免税基金资产减少5,000万美元至1,865.8亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少217.1亿美元至1.642万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少40.5亿美元至6,797.2亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少175.6亿美元至8,777.9亿美元.免税基金资产减少1亿美元,至846.7亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
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