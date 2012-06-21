〔美国基金〕6月20日当周货币市场基金减少208.6亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加8.5亿美元至8,911.4亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加18.4亿美元,至1,898.9亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少9.3亿美元至5,146.8亿美元.免税基金资产减少5,000万美元至1,865.8亿美元.