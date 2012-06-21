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市场报道 | 2012年 6月 22日 星期五 04:18 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉跌停收在逾一周低点,投资人在7月合约交割前抛售

路透纽约6月21日电---棉花期货周四收在逾一周低点,经纪商称因投机性抛售,昨日创下七周高位的涨幅悉数回吐,因投资人急于在下周7月合约交割前沽出.

外围市场下挫以及美国、欧洲和中国等棉花主要消费中心制造业数据疲弱也令期棉受创.

洲际交易所(ICE)现货月7月期棉合约CTN2跌停5美分,或6%,收报每磅78.17美分,日高为82.50美分.

周二该合约触及5美分的涨停限制,收报87.98美分,汤森路透数据显示,这是现货月合约自5月初来最高收位.

ICE-12月期棉合约CTZ2跌5美分或6.88%,收报每磅67.71美分,日高72.13美分,为指标月合约6月5日来最低结算价.

汤森路透数据显示,周四成交量接近33,000口,较30日均值高约三分之一.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,市场人士出脱7月合约仓位,周三7月合约的未平仓合约骤减10,952口,至6,270口.

交易所数据显示,周四成交量达42,145口,周三成交量为55,893口,为6月11日来最高.

截至6月20日,未平仓合约连跌五个交易日,至169,872口,为1月30日来最低,在过去五个交易日累积降幅约15%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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