(重发)〔金属期市〕COMEX期铜跌至两周低位,投资者对FED未推出QE3感到失望

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
(重发以调整稿末表格)
* 上海期货交易所铜库存增加6,941吨
* 本季迄今铜价累计跌逾12%
路透伦敦/纽约6月21日电---纽约商品期货交易所(COMEX)期铜价格周四跌至两周低位,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)未推行更加积极的刺激举措,令投资者感到失望,同时中国和欧洲制造业活动迟滞,令人担心经济增长和金属需求前景.
期铜价格下跌,受累于原油价格下挫4%,美国股市表现逊色,以及欧元/美元跌逾1%.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,341美元,周三收于7,545美元.
铜价稍早触及一周来最低位7,335美元,本季铜价累计跌逾12%,今年迄今下挫3%.
COMEX-7月期铜HGN2收低8.95美分,报每磅3.298美元,接近当日低位,而且是自6月8日以来最低水准.
纽约期铜较昨日收盘价3.3865美元大跌2.64%,这是4月初以来最大单日跌幅.
周三美联储主席贝南克选择扩大扭转操作,而不是执行第三轮量化宽松政策.
在此之外经济数据也较黯淡.美联储调降2012和2013年就业预估,但表示如果状况恶化,其将考虑更多刺激措施.
本周美国铜市料将再次收低,本周迄今已累计跌逾2.5%.欧债危机的僵局,中国铜库存较高,需求日渐减弱,对于这些情势的绝望,自5月初以来,除一周以外,铜价每周都在下跌.
有数据显示,中国和欧洲制造业活动都在放缓,加剧了悲观气氛.
欧元区制造业和服务业采购经理人指数(PMI)初值显示,欧元区民间部门景气下滑情况变得更加确立,新订单及就业水位下滑,打击信心.[ID:nSB1624366]
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"就中国来说,(6月的)降息还没有确实反映到工业中去,尽管我们当真认为这次放宽政策将导致今年稍后中国需求回升,"RBS策略师Nikos Kavalis称.
需求恶化的预期亦打压其他金属期价,期铝触及两年新低,期铅处于去年10月以来最低位,期锌和期锡均跌至约六个月低位.
上海期货交易所公布的一周铜库存报告显示,铜库存净增加6,941吨.
LME三个月期铝CMAL3下跌1.8%,报1,870美元,期锡CMSN3下挫2.1%,报18,800美元,期锌CMZN3收于1,824美元,当日下滑2.3%.
期铅CMPB3收报1,827美元,跌2.9%,期镍CMNI3重挫4.4%,报16,450美元.
以下为1657GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 330.55 -8.20 -2.42 343.60 -3.80
LME期铝 1870.00 -35.00 -1.84 2020.00 -7.43
LME期铜 7341.00 -204.00 -2.70 7600.00 -3.41
LME期铅 1827.00 -55.00 -2.92 2035.00 -10.22
LME期镍 16450.00 -750.00 -4.36 18710.00 -12.08
LME期锡 18800.00 -400.00 -2.08 19200.00 -2.08
LME期锌 1824.00 -43.00 -2.30 1845.00 -1.14
上海期铝 15560.00 -195.00 -1.24 15845.00 -1.80
上海期铜 54350.00 -870.00 -1.58 55360.00 -1.82
上海期锌 14630.00 -300.00 -2.01 14795.00 -1.12
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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