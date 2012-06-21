〔美国股市〕大跌逾2%,录得三周来表现最差的一天

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
* 高盛建议作空标普500指数
* 半导体股下滑,美光大跌
* 能源股和材料股下跌,因中国、欧洲和美国经济数据疲弱
* 道指收低2%,标普500指数下挫2.2%,Nasdaq指数大跌2.4%
路透纽约6月21日电---美国股市周四录得逾三周来表现最差的一天,因全球制造业增长放缓的凭证与日俱增,势将损及企业盈利增长.
能源股和材料股领跌,因大宗商品价格下挫.美国原油期货跌至每桶80美元以下,为去年10月来首见,标普能源股指数.GSPE劲跌4%.投资人称,外国需求疲弱令这些行业股价下跌.
高盛建议作空标普500指数,因预期经济进一步疲弱,消息令股市跌势加剧.
"我们建议作空标普500指数,目标为1,285,"(比目前水平低约5%)高盛在研报告中说.
高盛指出,费城联邦储备银行的数据显示美国大西洋沿岸中部地区6月制造业活动指数为负16.6,预估为0.0.[ID:nEAPAL0E21]
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
路透3月2日 - 多数东南亚股市周四上涨，追随亚洲股市及美股隔夜走势，美国总统特朗普承诺大举投资基础设施、削减企业税并放宽监管，令投资者感到宽慰。 虽然特朗普在演讲中未提供税改或支出计划的细节，但投资者认为他的措辞不再盛气凌人，尝试在国会不愿扩大政府预算赤字的情况下，推进其经济增长计划。 美国股市道琼工业指数 周三史上首次收在21,000点以上，三大股指升幅均超过1.3%，并都收于纪录高位。 “特朗普虽然没披露细节，但至少他提到了市场希望听到的所有要点。大家都知道，他的目标是减税，是要进行至多1万亿美元的基建投资，”凯基证券(泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul称。 “我认为这向全球股市发出乐观信号，那就是美国经济今年具备增长空间。” 新加坡股市 收高0.4%，受工业及金融类股提振。 菲律宾股市 收高0.9%，也是金融及工业类股领涨。 马来西亚股市 收高1.1%，创2016年4月
路透东京3月2日 - 东芝表示，将几乎悉数出售关联企业东芝机械(Toshiba Machine)的股权，作价1.34亿美元，因其正努力筹集现金避免财务崩溃。