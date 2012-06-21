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市场报道 | 2012年 6月 22日 星期五 05:03 BJT

〔美国股市〕大跌逾2%,录得三周来表现最差的一天

* 高盛建议作空标普500指数

* 半导体股下滑,美光大跌

* 能源股和材料股下跌,因中国、欧洲和美国经济数据疲弱

* 道指收低2%,标普500指数下挫2.2%,Nasdaq指数大跌2.4%

路透纽约6月21日电---美国股市周四录得逾三周来表现最差的一天,因全球制造业增长放缓的凭证与日俱增,势将损及企业盈利增长.

能源股和材料股领跌,因大宗商品价格下挫.美国原油期货跌至每桶80美元以下,为去年10月来首见,标普能源股指数.GSPE劲跌4%.投资人称,外国需求疲弱令这些行业股价下跌.

高盛建议作空标普500指数,因预期经济进一步疲弱,消息令股市跌势加剧.

"我们建议作空标普500指数,目标为1,285,"(比目前水平低约5%)高盛在研报告中说.

高盛指出,费城联邦储备银行的数据显示美国大西洋沿岸中部地区6月制造业活动指数为负16.6,预估为0.0.[ID:nEAPAL0E21]

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