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市场报道 | 2012年 6月 22日 星期五 05:30 BJT

〔加拿大股市〕录得今年最大跌幅,因经济成长忧虑

路透多伦多6月21日电---加拿大股市周四重挫近3%,为今年最大单日跌幅,因中国和欧美的经济数据疲弱,引发全球经济成长忧虑且拖累商品价格大跌.

原油、黄金和铜价均下挫,因此前一波经济数据令人失望,包括美国6月制造业成长速度为11个月最慢,招聘放缓,因出口需求降低.中国和欧洲制造业活动也在放缓.[ECI-CMN]

"全球数据非常疲弱,市场已无法维持近期升势."Action Economics市场策略师Fergal Smith表示.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌351.02点,或2.99%,报11,408.32点,为去年10月3日来最大单日百分比跌幅.

10大类股全军覆没,权重能源股重挫5.4%,原材料股大跌4.2%.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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