〔加拿大股市〕录得今年最大跌幅,因经济成长忧虑

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
路透多伦多6月21日电---加拿大股市周四重挫近3%,为今年最大单日跌幅,因中国和欧美的经济数据疲弱,引发全球经济成长忧虑且拖累商品价格大跌.
原油、黄金和铜价均下挫,因此前一波经济数据令人失望,包括美国6月制造业成长速度为11个月最慢,招聘放缓,因出口需求降低.中国和欧洲制造业活动也在放缓.[ECI-CMN]
"全球数据非常疲弱,市场已无法维持近期升势."Action Economics市场策略师Fergal Smith表示.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌351.02点,或2.99%,报11,408.32点,为去年10月3日来最大单日百分比跌幅.
10大类股全军覆没,权重能源股重挫5.4%,原材料股大跌4.2%.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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欧洲股市报导........[.EUCN]
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
路透3月2日 - 多数东南亚股市周四上涨，追随亚洲股市及美股隔夜走势，美国总统特朗普承诺大举投资基础设施、削减企业税并放宽监管，令投资者感到宽慰。 虽然特朗普在演讲中未提供税改或支出计划的细节，但投资者认为他的措辞不再盛气凌人，尝试在国会不愿扩大政府预算赤字的情况下，推进其经济增长计划。 美国股市道琼工业指数 周三史上首次收在21,000点以上，三大股指升幅均超过1.3%，并都收于纪录高位。 “特朗普虽然没披露细节，但至少他提到了市场希望听到的所有要点。大家都知道，他的目标是减税，是要进行至多1万亿美元的基建投资，”凯基证券(泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul称。 “我认为这向全球股市发出乐观信号，那就是美国经济今年具备增长空间。” 新加坡股市 收高0.4%，受工业及金融类股提振。 菲律宾股市 收高0.9%，也是金融及工业类股领涨。 马来西亚股市 收高1.1%，创2016年4月
路透东京3月2日 - 东芝表示，将几乎悉数出售关联企业东芝机械(Toshiba Machine)的股权，作价1.34亿美元，因其正努力筹集现金避免财务崩溃。