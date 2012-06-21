版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 22日 星期五 05:42 BJT

〔美股盘后〕穆迪下调银行评等后,摩根士丹利盘后大涨3.5%

路透纽约6月21日电---摩根士丹利(MS.N)周四在美股盘后交易中大涨3.5%,此前穆迪宣布下调全球欧美多家大银行的信贷评等[BNK-AAA-CMN].

消息发布后,摩根大通(JPM.N)升0.7%;美国银行(BAC.N)上扬0.8%,花旗集团(C.N)上扬0.8%,高盛(GS.N)持稳;美国上市的苏格兰皇家银行(RBS.N)上涨0.6%,巴克莱(BCS.N)跌0.8%,瑞银(UBS.N)升0.4%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐