〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,终止三日连涨

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
路透6月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收跌,终止了近月合约连续三日的涨势,因获利了结,而且全球经济增长放缓的担忧盖过担忧乾旱天气危害美国作物前景的影响.
主要股票市场均下跌,原油价格下挫逾2美元,因数据显示中国、欧洲和美国的制造业活动进一步放缓.
CBOT-7月大豆期货SN2盘中曾上涨,因市场预期对旧作美国大豆的出口需求增长,而且还受到豆粕期货的涨势支持.强劲的出口销售刺激豆粕期货上涨.
美国农业部公布,最近一周豆粕出口销售为28.2万吨,远高于行业预期的5-15万吨.
美国农业部公布,最近一周大豆销售量为60.8万吨,低于行业预估的70万-90万吨.最大买家中国购买了43.4万吨2012/13年度交货的大豆,但取消了8.31万吨2011/12年度交货的大豆订单.
美国农业部公布,最近一周出口销售美国豆油2.04万吨,高于行业预期的5,000-15,000吨.
CBOT-7月大豆期货SN2收跌8美分,报14.38-1/2美元.
7月豆粕合约SMN2涨1.6美元,收报每短吨429美元.7月豆油合约BON2跌1美分,报每磅49.81美分.
今日大豆预估成交量为226,825口;豆粕预估成交量为91,428口,豆油成交量为143,655口.
以下为CBOT农产品期货在2056GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 586.50 -25.25 -4.1% -9.3%
CBOT大豆Sc1 1438.50 -8.00 -0.6% 20.0%
CBOT豆粕SMc1 429.00 1.60 0.4% 38.7%
CBOT豆油BOc1 49.81 -1.00 -2.0% -4.4%
CBOT小麦Wc1 661.75 -2.25 -0.3% 1.4%
CBOT稻米RRc1 1433.50 -16.00 -1.1% -1.8%
EU小麦BL2H0 214.25 1.75 0.8% 5.8%
NYMEX原油期货CLc1 78.16 -3.29 -4.0% -20.9%
道琼工业指数.DJI 12,574 -251 -2.0% 2.9%
现货金XAU= 1566.05 -39.33 -2.4% 0.1%
欧元/美元EUR= 1.2541 -0.0162 -1.3% -3.1%
美元指数.DXY 82.3410 0.7580 0.9% 2.7%
波罗的海
干散货指数.BADI 978 6 0.6% -43.7%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
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