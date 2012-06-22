〔欧洲汇市〕英镑兑美元持稳,较高风险货币被冷落

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 英镑兑避险的美元表现迟滞
* 银行业评等遭下调损及对风险货币的胃纳
* 英国央行MPC委员威尔称,存在推出更多QE的空间
路透伦敦6月22日电---英镑兑避险的美元周五持稳,昨日全球主要银行信贷评等遭降,打压投资者对高风险货币的胃纳.
穆迪周四调降了15家主要银行的评级.巴克莱(Barclays)(BARC.L)、汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)和苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)位列其中.[ID:nSB1626554]
市场人士称,尽管投资人对较高风险货币的兴致不大,但英镑的跌势受限,因预期穆迪降评而建立了美元多头仓位的部份交易商获利了结.
投资人也等待德国,法国,意大利和西班牙领导人周五会议的结果,该会议旨在下周欧盟峰会前为扶助重振欧元区信心取得共识.
美国和中国经济增长放缓的迹象也支持对避险美元的需求.
英镑兑美元GBP=D4跌0.1%至1.5573美元,技术支持位在大约1.5524美元,此为6月1日至6月20日的升势的50%回档位.
欧元兑英镑EURGBP=D4升0.2%至0.8059英镑,此前欧洲央行将其借贷操作抵押品要求的有资产担保证券(ABS)评级门槛降低.
德国商业银行技术分析师称,欧元有效跌破0.8025英镑的话,将为下探5月触及的三年半低点0.7950打开大门.
分析师称,未来数周英镑走势将由对英国央行7月会否扩大3,250亿美元资产购买计划的臆测推动.
周四英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示,英国央行具有出台更多货币刺激措施的空间,本月稍早本可以向经济注入额外流动性,不用担心会导致通胀风险.[ID:nSB1626684](完)
--编译 利棣儿;审校
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。