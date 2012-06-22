〔全球金市〕金价微幅反弹,但本周料因通缩忧虑下跌近4%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 金价在昨日大跌2.5%后今日微幅反弹
* 金价本周料将大跌,接近年初水准
* 穆迪调降全球15家大型银行的评级,为黄金提供了一些避险买盘
路透纽约6月22日电---金价周五在昨日大跌后微幅上涨,但年初至今金价基本持平,本周料将下跌近4%,因市场越加担心全球经济状况.
早盘交易中,金价实际上一度跌至年初水平下方.周四金价重挫2.5%,此前一天美联储决策者仅采取温和措施刺激美国经济.
美联储决定延长卖短买长操作,但许多投资者此前预计美联储将推出第三轮量化宽松政策.
通胀忧虑几年来推动金价大涨,但目前投资者开始担心通缩问题,本周公布的几项经济数据显示出全球经济活动放缓的迹象.
"通胀率为零,由于黄金被当作风险资产,美元的上涨带动金价下跌,"R.J. O'Brien资深商品经纪商Phillip Streible称.
Streible表示,近期金价下跌后,投资者可能将重新建立黄金部位,并可能重新考虑将资金投入美国公债,因其已达到"饱和点".
1652GMT时,现货金XAU=涨0.1%,报每盎司1,566.40美元,较2011年收盘价仅高出3美元.
本周金价料将累计跌3.7%,创下年初以来第二大单周跌幅.早盘时一度短暂跌至年初水平下方.
纽约商品期货交易所(COMEX)-8月黄金期货GCQ2小升1.80美元,报1,567.30美元.路透初步数据显示,成交量约为30日均值的一半.
现货银XAG=跌0.4%,报每盎司26.73美元.
穆迪昨天调降了全球15家最大银行的信用评级,以反映资本市场的亏损风险,黄金因而获得一些避险买盘.对欧债危机的担忧亦支撑了金价.
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最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCQ2 1567.30 1.80 0.1% 0.0%
COMEX白银期货 SIN2 26.700 -0.139 -0.5% -4.4%
COMEX铂金期货 PLN2 1435.70 -2.90 -0.2% 2.6%
COMEX钯金期货 PAU2 607.70 -0.85 -0.1% -7.4%
现货金 XAU= 1566.40 0.98 0.1% 0.2%
现货银 XAG= 26.73 -0.11 -0.4% -3.5%
现货铂金 XPT= 1427.95 -2.55 -0.2% 2.5%
现货钯金 XPD= 603.08 -0.25 0.0% -7.6%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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